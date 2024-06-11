Музыкальный вечер под открытым небом прошёл в Дубне

На набережной им. Менделеева прозвучали композиции на все вкусы и предпочтения: от «Времен года» Антонио Вивальди до «Smooth criminal” Майкла Джексона, от Андреа Бочелли до попурри на тему музыки к мультфильму «Бременских музыканты» (Композитор Геннадий Гладков).