Музыкальный вечер под открытым небом прошёл в Дубне

На набережной им. Менделеева прозвучали композиции на все вкусы и предпочтения: от «Времен года» Антонио Вивальди до «Smooth criminal” Майкла Джексона, от Андреа Бочелли до попурри на тему музыки к мультфильму «Бременских музыканты» (Композитор Геннадий Гладков).
Глава Дубны Максим Тихомиров поблагодарил за совместную работу коллектив Дубненского симфонического оркестра и лично идейного вдохновителя проекта "Музыка на Волге" Наталью Александровну Кастро.
"Этим летом реализуем действительно интересный музыкальный проект, обещаю, что и дальше наша большая команда будет радовать жителей и гостей города разнообразными культурными мероприятиями", - написал в своем телеграм-канале Максим Тихомиров.
Напомним, что этим летом в городских парках запланировна серия музыкальных выступлений.