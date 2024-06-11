Музыкальный вечер под открытым небом прошёл в Дубне

11.06.2024 | 08:51 614 Администрация Дубны
Солист Дубненского симфонического оркестра, участник проекта "Rockestra" Игорь Балашов 9 июня подарил жителям города великолепный музыкальный вечер.

На набережной им. Менделеева прозвучали композиции на все вкусы и предпочтения: от «Времен года» Антонио Вивальди до «Smooth criminal” Майкла Джексона, от Андреа Бочелли до попурри на тему музыки к мультфильму «Бременских музыканты» (Композитор Геннадий Гладков).

Глава Дубны Максим Тихомиров поблагодарил за совместную работу коллектив Дубненского симфонического оркестра и лично идейного вдохновителя проекта "Музыка на Волге" Наталью  Александровну Кастро.

"Этим летом реализуем действительно интересный музыкальный проект, обещаю, что и дальше наша большая команда будет радовать жителей и гостей города разнообразными культурными мероприятиями", - написал в своем телеграм-канале Максим Тихомиров.

Напомним, что этим летом в городских парках запланировна серия музыкальных выступлений.

 
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