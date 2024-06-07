Международная стажировка молодых ученых и специалистов из стран СНГ началась в Дубне

07.06.2024 | 18:07 638 ОЭЗ "Дубна"
Объединенный институт ядерных исследований в 17-й раз проводит ежегодную Международную стажировку для молодых ученых и специалистов из стран СНГ. Организатором стажировки выступает Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ (МИЦНТ СНГ), созданный в 2010 году при участии Объединенного института ядерных исследований и 12 научно-образовательных организаций из восьми стран.

В течение месяца представители ведущих научных и образовательных центров из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана знакомятся с научно-исследовательской инфраструктурой ОИЯИ, тематикой научных исследований его лабораторий, направлениями обучения в университете «Дубна».

И уже традиционными стали ознакомительные экскурсии в ОЭЗ «Дубна», на предприятия резидентов, которые входят в инновационный территориальный кластер «Ядерно-физические и нанотехнологии» наукограда. Заместитель генерального директора "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Виктория Халимендик рассказала о достижениях и перспективах развития одной из лучших технико-внедренческих особых экономических зон России.

В ходе экскурсии молодые ученые посетили инновационно-технологические центры "Ломоносов" и "Менделеев", а также ознакомились с работой крупных предприятий-резидентов - "Ядро Фаб Дубна", "НПК Дедал", "Энкор" и "Паскаль Медикал". Эти компании производят импортозамещающую продукцию, пользуясь преференциями и мерами господдержки, предоставляемыми резидентам ОЭЗ "Дубна".

Александра Коломийцева, участница программы стажировки, поделилась своими впечатлениями о том, что нового уже узнала и увидела в Дубне.

 
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