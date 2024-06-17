Легкоатлетический забег в честь первой женщины-космонавта прошел в Дубне

Валентина Терешкова стала первой женщиной, побывавшей в космосе. 16 июня 1963 года она стартовала на космическом корабле "Восток-6" и провела в околоземном пространстве почти трое суток. После полета Терешкова на протяжении 20 лет возглавляла Комитет советских женщин, преемником которого в современной истории стал Союз женщин России. Именно участницы этой организации выступили с инициативой проведения легкоатлетического забега, который планируется сделать традиционным.