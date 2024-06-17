Легкоатлетический забег в честь первой женщины-космонавта прошел в Дубне

17.06.2024 | 09:16 634 Администрация Дубны
16 июня в Дубне впервые состоялся легкоатлетический забег, посвященный 61-й годовщине первого полета женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Более сотни спортсменов из разных регионов России съехались в наукоград, чтобы преодолеть дистанцию в 4 километра по живописной набережной.

Валентина Терешкова стала первой женщиной, побывавшей в космосе. 16 июня 1963 года она стартовала на космическом корабле "Восток-6" и провела в околоземном пространстве почти трое суток. После полета Терешкова на протяжении 20 лет возглавляла Комитет советских женщин, преемником которого в современной истории стал Союз женщин России. Именно участницы этой организации выступили с инициативой проведения легкоатлетического забега, который планируется сделать традиционным.

Забег в честь Валентины Терешковой вызвал большой интерес у жителей и гостей наукограда. Несмотря на жаркую погоду, спортсмены продемонстрировали высокие результаты и волю к победе. Организаторы мероприятия выразили надежду, что данное событие станет доброй традицией, объединяющей любителей бега и популяризирующей наследие первой женщины-космонавта.

 
Читайте также
Новости
14.06.2024 | 10:20    779
В Дубне строительство велодорожки «Дубненская кругосветка» началось в районе Комсомольской набережной
Этому участку - особое внимание: здесь всегда многолюдно, поэтому задача - минимизировать неудобства для жителей.
19.06.2024 | 18:27    271
Университет «Дубна» – снова в Топ-100 лучших вузов России
Агентство RAEX опубликовало рейтинг лучших ВУЗов России, в который Университет "Дубна" вошел девятый год подряд.
18.06.2024 | 09:30    442
Акция «Проверь свое здоровье в парке» прошла в Дубне
Медицинские специалисты Дубненской больницы провели в минувшую субботу, 15 июня, бесплатную диагностическую акцию в Сквере ветеранов.