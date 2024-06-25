Компания «НПК «Дедал» из Дубны переводит производство в новый завод

Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Дедал» входит в блок безопасности Госкорпорации «Росатом» и является одним из ведущих предприятий в области производства приборов, систем, комплексов технических средств охраны объектов особой важности и повышенной опасности гражданского и военного назначения. Как интегратор, в кооперации с ведущими отраслевыми предприятиями Росатома, НПК «Дедал» применяет передовой опыт в создании систем физической защиты на отечественных и зарубежных объектах, но основная задача компании – защита безопасности границ России.

Новый корпус площадью свыше 6 тыс кв. м. компания запустила в эксплуатацию в начале этого года. Сегодня резидент ОЭЗ «Дубна» завершает перевод производственных цехов из арендуемых помещений на территории города без остановки производства востребованной продукции. Это позволит предприятию исключить перемещение материалов и комплектующих между двумя площадками ОЭЗ, дополнительные погрузочно-разгрузочные операции, а также сэкономит средства и откроет новые возможности для развития.

"Переезд производственного предприятия - сложный процесс, требующий большого объема подготовительных работ, - рассказала генеральный директор АО «НПК «Дедал» Надежда Жигалова. - Новые объекты в целях исключения простоя производства вводятся поэтапно. В настоящий момент у нас уже полностью функционируют радиомонтажный цех, оснащенный умными рабочими местами, складское хозяйство, технический архив, а также отделы разработки, конструкторский, сметный, отдел материально-технического обеспечения и другие. В завершающей стадии находится переезд цеха покраски и упаковки, механический цех.

В рамках программы технического перевооружения на предприятии запущены новые станки, успешно прошла пусконаладка необходимого оборудования в цехах. Завершить перевод производственных мощностей на левобережную площадку ОЭЗ планируется осенью этого года.

К настоящему времени запланированные резидентом инвестиции в проект уже превышены более чем в два раза и составляют свыше 1,3 млрд рублей, на территории ОЭЗ создано 60 рабочих мест.