Компания «НПК «Дедал» из Дубны переводит производство в новый завод

25.06.2024 | 18:37 469 ОЭЗ "Дубна"
Дубненская компания «НПК «Дедал» приступила к завершающему этапу по переводу производственных мощностей с арендованных площадей в собственный новый корпус на левобережном участке ОЭЗ «Дубна».

Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Дедал» входит в блок безопасности Госкорпорации «Росатом» и является одним из ведущих предприятий в области производства приборов, систем, комплексов технических средств охраны объектов особой важности и повышенной опасности гражданского и военного назначения. Как интегратор, в кооперации с ведущими отраслевыми предприятиями Росатома, НПК «Дедал» применяет передовой опыт в создании систем физической защиты на отечественных и зарубежных объектах, но основная задача компании – защита безопасности границ России.

Новый корпус площадью свыше 6 тыс кв. м. компания запустила в эксплуатацию в начале этого года.  Сегодня резидент ОЭЗ «Дубна» завершает перевод производственных цехов из арендуемых помещений на территории города без остановки производства востребованной продукции. Это позволит предприятию исключить перемещение материалов и комплектующих между двумя площадками ОЭЗ, дополнительные погрузочно-разгрузочные операции, а также сэкономит средства и откроет новые возможности для развития.

"Переезд производственного предприятия - сложный процесс, требующий большого объема подготовительных работ, - рассказала генеральный директор АО «НПК «Дедал» Надежда Жигалова. - Новые объекты в целях исключения простоя производства вводятся поэтапно.  В настоящий момент у нас уже полностью функционируют радиомонтажный цех, оснащенный умными рабочими местами, складское хозяйство, технический архив, а также отделы разработки, конструкторский, сметный, отдел материально-технического обеспечения и другие. В завершающей стадии находится переезд цеха покраски и упаковки, механический цех.

В рамках программы технического перевооружения на предприятии запущены новые станки, успешно прошла пусконаладка необходимого оборудования в цехах.   Завершить перевод производственных мощностей на левобережную площадку ОЭЗ планируется осенью этого года.

К настоящему времени запланированные резидентом инвестиции в проект уже превышены более чем в два раза и составляют свыше 1,3 млрд рублей, на территории ОЭЗ создано 60 рабочих мест.

 
Читайте также
Новости
27.06.2024 | 09:32    243
Спортивная школа Дубны приводит в порядок раздевалки Дворца спорта "Радуга"
В спортивной школе "Дубна" ведется планомерная работа по проведению косметического ремонта раздевалок в Дворце спорта "Радуга".
24.06.2024 | 19:47    518
Ученые Объединенного института удостоены медалей на международной выставке
6–8 июня 2024 года в г.ороде Яссы (Румыния) проходила 16-я Европейская выставка изобретений Euroinvent-2024, одними из победителей которой стали сотрудники Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Инга Зиньковская, Дмитрий Гроздов, Никита Юшин и Александра...
27.06.2024 | 09:29    269
В Дубне сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Некуда спешить»
Госавтоинспекторы Дубны в рамках социального раунда «Некуда спешить» на одной из автозаправочных станций города провели разъяснительную беседу с водителями транспортных средств о мерах безопасности на дороге.