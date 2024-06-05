Компания из Дубны расширит производство, в которое инвестирует порядка 1,4 млрд рублей

05.06.2024 | 18:51 656 ОЭЗ "Дубна"
На ПМЭФ-24 дубненская компания «Полекс Бьюти» заключила соглашение с министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области о строительстве и запуске в регионе третьей и четвертой очередей производства профессиональных косметических средств для волос.

Важный документ в рамках Петербургского международного экономического форума подписали заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и первый заместитель генерального директора - директор завода ООО «Полекс Бьюти» Сергей Большаков. 

Как прокомментировала Екатерина Зиновьева, современные косметические средства резидент ОЭЗ «Дубна» будет выпускать под брендом TEFIA. Общий объем инвестиций в проект составит около 1,4 млрд рублей. На предприятии площадью более 8 тыс. кв. м компания сможет создать для жителей наукограда более 200 рабочих мест. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию третью очередь планируется в III квартале следующего года, а четвертую построят до конца 2026 года. 

Сегодня на современном высокотехнологичном производстве компания «Полекс Бьюти» наладила выпуск более 2 млн единиц профессиональной косметики для волос в месяц – это примерно 500 тонн косметической продукции. До конца 2026 года резидент ОЭЗ планирует вывести производство на проектную мощность, увеличив объем выпускаемой продукции в два раза.

"После ухода из России некоторых зарубежных косметических брендов, спрос на продукцию бренда TEFIA заметно вырос, и сегодня задача нашей компании – увеличить ассортимент косметических средств и обеспечить бесперебойное снабжение рынка, - отметил Сергей Большаков. - После завершения строительства 4-й очереди производственного комплекса на территории ОЭЗ «Дубна» наша компания сможет занять одну из лидирующих позиций на российском рынке профессиональной косметики и до 2027 года завоевать до 10% рынка косметических средств в своем сегменте".

 
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