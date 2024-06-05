Компания из Дубны расширит производство, в которое инвестирует порядка 1,4 млрд рублей

Важный документ в рамках Петербургского международного экономического форума подписали заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и первый заместитель генерального директора - директор завода ООО «Полекс Бьюти» Сергей Большаков.

Как прокомментировала Екатерина Зиновьева, современные косметические средства резидент ОЭЗ «Дубна» будет выпускать под брендом TEFIA. Общий объем инвестиций в проект составит около 1,4 млрд рублей. На предприятии площадью более 8 тыс. кв. м компания сможет создать для жителей наукограда более 200 рабочих мест. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию третью очередь планируется в III квартале следующего года, а четвертую построят до конца 2026 года.

Сегодня на современном высокотехнологичном производстве компания «Полекс Бьюти» наладила выпуск более 2 млн единиц профессиональной косметики для волос в месяц – это примерно 500 тонн косметической продукции. До конца 2026 года резидент ОЭЗ планирует вывести производство на проектную мощность, увеличив объем выпускаемой продукции в два раза.