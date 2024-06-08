Из Дубны в колонию строгого режима за незаконное хранение огнестрела отправился местный житель

08.06.2024 | 09:14 558 Прокуратура
Дубненец с начала июня 2023 года в собственной ванной комнате незаконно хранил в полимерном пакете переделанный револьвер «РГ-22 Страж», а также 29 патронов калибра 5,6 мм к нему.

В феврале 2024 года указанные патроны и револьвер были обнаружены и изъяты сотрудниками ОМВД Дубны в ходе осмотра места происшествия.

Дубненским судом с учетом личности подсудимого, который имел неснятую и непогашенную судимость, мужчина приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

 
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