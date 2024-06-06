Июнь на календаре Блохинки за 2024 год

06.06.2024 | 13:15 497 Мария Пилипенко
На странице июня календаря Блохинки за 2024 год — коллаж архивной и современной фотографий улицы Векслера (до 1966 года — Парковой), портрет В.И. Векслера, академика, профессора, одного из создателей синхрофазотрона ОИЯИ и его цитата: «Не будьте дилетантами, стараясь знать все. Старайтесь стать академиками в своей специальности».

Улица Векслера — одна из красивейших улиц Дубны. Если начать путь по ней от Дома международных совещаний, то по дороге к школе №8 сначала пройдем мимо академических коттеджей конца 1940-х - начала 1950-х — в одном из них жил Бруно Максимович Понтекорво (1913-1993).

Далее по улице будет гостиница «Дубна» — на архивной части нашего коллажа на крыльце гостиницы сфотографирован Бруно Понтекорво с коллегой (фото 1960-х). Далее мимо «болгарских» домов дойдем до пересечения с улицей Ленинградской — здесь находится первая в городе десятиэтажка, дубненские дети бегали туда кататься в первом в городе лифте с деревянными дверями в сетчатой шахте.

Кстати, липовый сквер вдоль квартала «болгарских» домов сильнее всего пострадал во время урагана 2005 года, когда много взрослых деревьев сквера были с корнем вывернуты из земли.

 
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