Глава Дубны вручил юным гражданам первые паспорта

24.06.2024 | 09:00 493 Администрация Дубны
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров 21 июня провел торжественную церемонию вручения первых паспортов юным жителям наукограда.

"Они - наше будущее! Для меня это особая миссия - встречаться с теми, кому в будущем предстоит защищать интересы нашей страны, развивать науку, производство", - отметил Максим Андреевич.

В ходе встречи Глава лично пообщался с каждым из ребят, узнал об их увлечениях и планах на будущее. 

"Всегда интересно поговорить, узнать, чем живут наши юные граждане. Уверен, что они станут достойными продолжателями славных традиций Дубны", - подчеркнул Максим Тихомиров.

Вручение первых паспортов стало для ребят важным событием, ознаменовавшим их повзросление и обретение нового правового статуса. Глава тепло поздравил всех с этой знаменательной датой и пожелал им успехов на жизненном пути.

 
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