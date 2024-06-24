Глава Дубны вручил юным гражданам первые паспорта

"Они - наше будущее! Для меня это особая миссия - встречаться с теми, кому в будущем предстоит защищать интересы нашей страны, развивать науку, производство", - отметил Максим Андреевич.

В ходе встречи Глава лично пообщался с каждым из ребят, узнал об их увлечениях и планах на будущее.