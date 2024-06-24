Глава Дубны провёл очередной строительный штаб

Чтобы оперативно решать возникающие у подрядчиков вопросы и держать руку на пульсе хода работ, Глава городского округа Максим Тихомиров регулярно проводит строительные штабы.

На этот раз Максим Андреевич собрал представителей всех подрядных организаций, задействованных в реализации городских проектов, а также руководителей коммунальных служб Дубны. В ходе встречи были проговорены все текущие шаги, обсуждены спорные моменты и найдены решения. По итогам совещания был задан четкий темп работ для подрядчиков, и на данный момент все идет согласно графику.