Дубненские врачи спасли женщину, которая более 40 лет жила с инородным телом в мочевом пузыре

При обследовании, с помощью ультразвуковой диагностики и цистоскопии на обоих стенках мочевого пузыря были выявлены конкременты (камни), один из которых был зафиксирован к органу старой лигатурой, проще говоря, нитками.

Со слов пациентки, сорок лет назад ей было выполнено кесарево сечение, оттуда возможно и взялось инородное тело. С помощью контактной лазерной литотрипсии врач выполнил дробление фрагмента камней с выведением через уретру, с удалением лигатур (ниток) и иссечением свищей мочевого пузыря.