Дубненские врачи спасли женщину, которая более 40 лет жила с инородным телом в мочевом пузыре

11.06.2024 | 21:04 584 Дубненская больница
В Дубненскую больницу госпитализирована женщина, с жалобами на частые болезненные мочеиспускания с примесью крови.

При обследовании, с помощью ультразвуковой диагностики и цистоскопии на обоих стенках мочевого пузыря были выявлены конкременты (камни), один из которых был зафиксирован к органу старой лигатурой, проще говоря, нитками.

Со слов пациентки, сорок лет назад ей было выполнено кесарево сечение, оттуда возможно и взялось инородное тело. С помощью контактной лазерной литотрипсии врач выполнил дробление фрагмента камней с выведением через уретру, с удалением лигатур (ниток) и иссечением свищей мочевого пузыря.

«Пациентке проведено хирургическое лечение эндоскопическим методом. Преимуществом малоинвазивных операций является их малотравматичность, отсутствие видимых внешних следов на коже и быстрое восстановление после операции. При отсутствии оперативного лечения, патология привела бы к дальнейшему развитию воспалительного процесса и к формированию пузырно-влагалищного свища, что повлекло бы ухудшению функций мочевыделительной системы», - поделился заведующий урологическим отделением Дубненской больницы Виктор Викулов.

Операция прошла успешно и заняла чуть больше часа. На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой под дальнейшее амбулаторное наблюдение.

 
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