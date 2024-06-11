Дубненские врачи спасли женщину, которая более 40 лет жила с инородным телом в мочевом пузыре

При обследовании, с помощью ультразвуковой диагностики и цистоскопии на обоих стенках мочевого пузыря были выявлены конкременты (камни), один из которых был зафиксирован к органу старой лигатурой, проще говоря, нитками.
Со слов пациентки, сорок лет назад ей было выполнено кесарево сечение, оттуда возможно и взялось инородное тело. С помощью контактной лазерной литотрипсии врач выполнил дробление фрагмента камней с выведением через уретру, с удалением лигатур (ниток) и иссечением свищей мочевого пузыря.
«Пациентке проведено хирургическое лечение эндоскопическим методом. Преимуществом малоинвазивных операций является их малотравматичность, отсутствие видимых внешних следов на коже и быстрое восстановление после операции. При отсутствии оперативного лечения, патология привела бы к дальнейшему развитию воспалительного процесса и к формированию пузырно-влагалищного свища, что повлекло бы ухудшению функций мочевыделительной системы», - поделился заведующий урологическим отделением Дубненской больницы Виктор Викулов.
Операция прошла успешно и заняла чуть больше часа. На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой под дальнейшее амбулаторное наблюдение.