"Дубненская кругосветка": строительство полным ходом

07.06.2024 | 09:03 726 Администрация Дубны
В Дубне продолжаются работы по строительству грандиозной 12-километровой велодорожки.

На данный момент строительство развернулось на участке от железнодорожного вокзала «Большая Волга» до живописной набережной. Уже в ближайшее время, ориентировочно этой осенью, дубненцы и гости города смогут прокатиться по маршруту, который будет включать в себя участок от вокзала до Ратминской стрелки.

Реализация такого масштабного проекта стала возможной благодаря поддержке губернатора Московской области. Городские власти выражают искреннюю благодарность руководству региона за поддержку инициатив, направленных на развитие городской инфраструктуры и создание комфортной среды для жителей.

Завершение строительства «Дубненской кругосветки» станет важным событием для всего города. Новая велодорожка не только свяжет ключевые точки Дубны, но и откроет дополнительные возможности для активного отдыха и занятий спортом для жителей и гостей города.

 
Читайте также
Новости
Фото: В. Новожилов, НФС «Образ»
08.06.2024 | 09:36    565
Пушкинский день: праздник русского языка и творчества в Дубне
6 июня Россия отметила 225-летие со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина.
07.06.2024 | 09:50    457
Победа вопреки: клуб уроженца Дубны «Пари НН» остается в РПЛ благодаря автоголам «Арсенала»
Нижний Новгород продолжит свои выступления в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) после драматической победы над тульским «Арсеналом».
05.06.2024 | 13:36    548
Волонтеры заказника "Журавлиная родина" отрабатывают новые способы предотвращения торфяных пожаров
25 мая волонтеры Дружины охраны природы МГУ вместе с работниками ГКУ МО "Мособлпожспас" и "Центрлесхоза" помогли потушить большой травяной пал на границе заказника «Журавлиная родина» в Талдомском округе.