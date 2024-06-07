"Дубненская кругосветка": строительство полным ходом

На данный момент строительство развернулось на участке от железнодорожного вокзала «Большая Волга» до живописной набережной. Уже в ближайшее время, ориентировочно этой осенью, дубненцы и гости города смогут прокатиться по маршруту, который будет включать в себя участок от вокзала до Ратминской стрелки.

Реализация такого масштабного проекта стала возможной благодаря поддержке губернатора Московской области. Городские власти выражают искреннюю благодарность руководству региона за поддержку инициатив, направленных на развитие городской инфраструктуры и создание комфортной среды для жителей.