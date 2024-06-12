Дубна встретила крестный ход с мощами святых покровителей семьи

12.06.2024 | 13:26 443 Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
В Дубне более тысячи жителей встретили икону с мощами святых благоверного Михаила Тверского и преподобной Анны Кашинской - покровителей семейного благополучия.

Это событие особенно символично в год, объявленный президентом Годом семьи.

Большой Волжский крестный ход - уникальное событие. Он движется по Тверской области и в Подмосковье останавливается только в Дубне.

Как отметил благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа Павел Мурзич, крестный ход объединяет людей не по социальному статусу или политическим взглядам, а ради общей молитвы. Жители Дубны с большим трепетом встречают святыню, объединяясь в вере и молитве о семейном благополучии.

 
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