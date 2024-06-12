Дороги к участкам для многодетных семей в Юркино - в активной стадии строительства

С 3 по 21 июня 2024 года в Объединенном институте ядерных исследований проходит Международная студенческая практика, в которой участвуют 19 студентов из различных университетов Южно-Африканской Республики.

С 3 по 21 июня 2024 года в Объединенном институте ядерных исследований проходит Международная студенческая практика, в которой участвуют 19 студентов из различных университетов Южно-Африканской Республики.

12.06.2024 | 13:29

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