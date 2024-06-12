Дороги к участкам для многодетных семей в Юркино - в активной стадии строительства

Ежедневно ведутся работы по строительству дорог к участкам для многодетных семей в Юркино. На данном этапе подрядчик завозит песок, чтобы затем приступить к утрамбовке и выравниванию поверхностей.
Местные жители уже отмечают, что ездить стало заметно удобнее. Возникающие вопросы команда Главы городского округа Дубна Максима Тихомирова решает прямо на месте, сотрудники Администрации регулярно присутствуют на объекте.
"За лето мы планируем сделать треть всех дорог в щебне. Это временная мера, но необходимая, чтобы начать решать этот вопрос. И многодетные нас в этом поддерживают", - отметил Глава Дубны в своем Telegram-канале.
Представители компании-подрядчика заверили, что не только уложатся в сроки, но даже смогут справиться раньше. Работы в этом направлении будут продолжены и в будущем.