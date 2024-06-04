Для тушения пожара на лодочной станции в Дубне привлекли спецавиацию

Компания-резидент Особой экономической зоны "Дубна" "Икс Ред Групп" приняла участие в Международном фестивале игр и анимации Game and Animation Expo в Ташкенте.

Компания-резидент Особой экономической зоны "Дубна" "Икс Ред Групп" приняла участие в Международном фестивале игр и анимации Game and Animation Expo в Ташкенте.

30.05.2024 | 17:48

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