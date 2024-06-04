Для тушения пожара на лодочной станции в Дубне привлекли спецавиацию

понедельник, 03 июня 2024 | 18:32 451 Мособлпожспас
2 июня спасатели дубненской 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" приняли участие в проведении аварийно-спасательных работ при тушении пожара на территории лодочной станции «БАМ» на Иваньковском водохранилище в Дубне.

Во время патрулирования работники дежурной смены заметили густой дым в районе лодочных гаражей и сообщили о происшествии в службу экстренных вызовов «Система-112».

Спасатели на катере прибыли на место возгорания до прибытия пожарных подразделений, эвакуировали на берег женщину, находящуюся в одном из сооружений, и отбуксировали в залив лодки, спасая их от огня.

Прибывшие подразделения огнеборцев приступили к ликвидации возгорания. Для тушения была подключена пожарная авиация - вертолет Ка-32 МЧС России.

Благодаря оперативным действиям специалистов экстренных служб, в 13:35 объявлена локализация пожара на площади 500 квадратных метров, в 13:59 объявлена ликвидация открытого горения и в 16:40 объявлена полная ликвидация пожара.

 
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