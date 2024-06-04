Для тушения пожара на лодочной станции в Дубне привлекли спецавиацию

2 июня спасатели дубненской 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" приняли участие в проведении аварийно-спасательных работ при тушении пожара на территории лодочной станции «БАМ» на Иваньковском водохранилище в Дубне.
Во время патрулирования работники дежурной смены заметили густой дым в районе лодочных гаражей и сообщили о происшествии в службу экстренных вызовов «Система-112».
Спасатели на катере прибыли на место возгорания до прибытия пожарных подразделений, эвакуировали на берег женщину, находящуюся в одном из сооружений, и отбуксировали в залив лодки, спасая их от огня.
Благодаря оперативным действиям специалистов экстренных служб, в 13:35 объявлена локализация пожара на площади 500 квадратных метров, в 13:59 объявлена ликвидация открытого горения и в 16:40 объявлена полная ликвидация пожара.