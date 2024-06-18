Десятки дубненцев отметили Всемирный день донора крови новой акцией

18.06.2024 | 14:05 362 Дубненская больница
Подмосковный Центр крови и Дубненская больница 17 июня провели новую донорскую акцию, в рамках Всемирного донора крови.

Мероприятие прошло на площадке Библиотеки им. Д.И. Блохинцева ОИЯИ и объединило десятки дубненцев. Донорами стали 78 человек, в ходе акции заготовлено более 35 литров крови.

«Сдавая кровь, жители продолжают вносить свой неоценимый вклад в лечение и спасение жизней людей, нуждающихся в переливании крови. Среди них взрослые и дети. Это пациенты Дубненской больницы и других лечебных учреждений Подмосковья. Спасибо каждому, кто причастен к этому благородному делу», - поделился главный врач Игорь Давронов.

Важно отметить, что в Подмосковье в этом году стали донорами крови уже около 40 000 человек, благодаря чему заготовлено более 33 тонн донорской крови и её компонентов. Это полностью покрывает потребность региона и позволяет формировать запасы.

 
Читайте также
Новости
14.06.2024 | 19:49    788
Президент России поддержал инициативу создания кампуса мирового уровня в Дубне
На прошедшем 13 июня в ОИЯИ Совете по науке и образованию Владимир Путин согласился, что проект дубненского кампуса должен попасть в новую волну проектов-кандидатов.
18.06.2024 | 14:05    362
Десятки дубненцев отметили Всемирный день донора крови новой акцией
Подмосковный Центр крови и Дубненская больница 17 июня провели новую донорскую акцию, в рамках Всемирного донора крови.
19.06.2024 | 19:53    265
Три дубненца получили 100 баллов на ЕГЭ по физике
Сразу трем юным дубненцам удалось получить высший балл на Едином государственном экзамене по физике.