Десятки дубненцев отметили Всемирный день донора крови новой акцией

Подмосковный Центр крови и Дубненская больница 17 июня провели новую донорскую акцию, в рамках Всемирного донора крови.
Мероприятие прошло на площадке Библиотеки им. Д.И. Блохинцева ОИЯИ и объединило десятки дубненцев. Донорами стали 78 человек, в ходе акции заготовлено более 35 литров крови.
«Сдавая кровь, жители продолжают вносить свой неоценимый вклад в лечение и спасение жизней людей, нуждающихся в переливании крови. Среди них взрослые и дети. Это пациенты Дубненской больницы и других лечебных учреждений Подмосковья. Спасибо каждому, кто причастен к этому благородному делу», - поделился главный врач Игорь Давронов.