Будущие медики с ознакомительной экскурсией посетили Дубненскую больницу

«Продолжаем проводить профориентационные встречи с будущими медиками в рамках их ознакомительной летней практики. Предоставляем возможность познакомиться с профессией врача, изучить специальность, узнать больше о работе больницы. Кроме того, ежегодно заключаем целевые договора на обучение в медицинском учебном заведении, тем самым подготавливая новые кадры», — сказал главный врач Игорь Давронов.

Напомним, что по целевому договору с больницей обучение проводится на базе медицинских вузов: РНИМУ им. Н. И. Пирогова, МГМУ им. И. М. Сеченова, Российский университет медицины, Тверской медицинский университет и другие учебные заведения. После окончания и получения диплома, специалисты вернутся работать в больницу.