Будущие медики с ознакомительной экскурсией посетили Дубненскую больницу

Главная медицинская сестра медучреждения Елена Кузьмина рассказала ребятам об организации работы приемного отделения, потоках разделения пациентов на экстренных и плановых, показала палаты пребывания и процедурные кабинеты.
Заведующий рентгенологическим отделением Владимир Косабуцкий продемонстрировал работу диагностических кабинетов: МРТ, КТ, рентген, при этом отметив, что оснащены они самым современным и цифровым оборудованием.
Коллектив эндоскопического отделения — заведующий Борис Сидоренко, врач-эндоскопист Екатерина Дегтярева, старшая медицинская сестра Оксана Исаенко рассказали об отделении, видах оказания помощи, оснащении оборудованием, поделились случаями из практики.
Старшеклассники задавали вопросы специалистам, изучали медтехнику и в конце встречи поблагодарили за интересную встречу.
«Продолжаем проводить профориентационные встречи с будущими медиками в рамках их ознакомительной летней практики. Предоставляем возможность познакомиться с профессией врача, изучить специальность, узнать больше о работе больницы. Кроме того, ежегодно заключаем целевые договора на обучение в медицинском учебном заведении, тем самым подготавливая новые кадры», — сказал главный врач Игорь Давронов.
Напомним, что по целевому договору с больницей обучение проводится на базе медицинских вузов: РНИМУ им. Н. И. Пирогова, МГМУ им. И. М. Сеченова, Российский университет медицины, Тверской медицинский университет и другие учебные заведения. После окончания и получения диплома, специалисты вернутся работать в больницу.