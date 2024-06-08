Бесплатная диагностика остеопороза для жителей Дубны

08.06.2024 | 09:18 478 Дубненская больница
Дубненская больница заботится о здоровье жителей и предоставляет возможность пройти бесплатную диагностику остеопороза методом ультразвуковой денситометрии.

Это исследование доступно всем желающим в рамках прохождения диспансеризации как в будни, так и по субботам, а также на выездных мероприятиях.

Ультразвуковое обследование позволяет определить плотность костной ткани и своевременно выявить риск развития остеопороза и связанных с ним переломов. Важно отметить, что данное заболевание затрагивает не только людей пожилого возраста, но и молодых.

Для качественной диагностики в поликлинике используется современное оборудование, что дает возможность быстро установить отклонения и приступить к необходимому лечению. Для прохождения исследования при себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

 
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