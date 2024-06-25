Акция «Проверь здоровье в парке» с каждым выездом привлекает все больше жителей наукограда Дубна

Без предварительной записи и нескольких посещений поликлиники специалисты провели комплексное обследование на свежем воздухе, включающее в себя анкетирование, инструментально-лабораторные экспресс исследования, консультирование, а при необходимости записали к врачу на углубленную диспансеризацию.

«Благодаря работе выездной бригады медиков в городские парки, возможностью быстро проверить здоровье воспользовались уже более 350 жителей. Это активные дубненцы, молодые и старшего поколения. Все они поблагодарили наших специалистов за хорошую организацию, труд и заботу о здоровье», - поделился главный врач Игорь Давронов.