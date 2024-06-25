Акция «Проверь здоровье в парке» с каждым выездом привлекает все больше жителей наукограда Дубна

25.06.2024 | 19:40 420 Дубненская больница
В субботу, 22 июня, в Сквере ветеранов в Дубне здоровье проверили более 70 человек.

Без предварительной записи и нескольких посещений поликлиники специалисты провели комплексное обследование на свежем воздухе, включающее в себя анкетирование, инструментально-лабораторные экспресс исследования, консультирование, а при необходимости записали к врачу на углубленную диспансеризацию.

«Благодаря работе выездной бригады медиков в городские парки, возможностью быстро проверить здоровье воспользовались уже более 350 жителей. Это активные дубненцы, молодые и старшего поколения. Все они поблагодарили наших специалистов за хорошую организацию, труд и заботу о здоровье», - поделился главный врач Игорь Давронов.

Следующий выезд пройдет в формате выездной администрации 27 июня в 18:30 на территории средней школы № 10. Для обследования нужен паспорт и полис ОМС.

 
Читайте также
Новости
Изображение носит ознакомительный характер
26.06.2024 | 19:33    330
Жительницу Кимр мошенники вынудили оформить кредит на более миллиона рублей
53-летней инженеру-технологу, жительнице города Кимры мошенники представились сотрудниками Пенсионного фонда и предложили женщине помощь в разоблачении мошенников.
21.06.2024 | 11:48    566
Концерт дубненской рок-группы "Алиби" в баре "Прощай, оружие!"
16 декабря 2023 года на сцене бара "Прощай, оружие!" в Дубне выступал известный рок-музыкант Сергей Попов и группа "Алиби".
24.06.2024 | 19:47    518
Ученые Объединенного института удостоены медалей на международной выставке
6–8 июня 2024 года в г.ороде Яссы (Румыния) проходила 16-я Европейская выставка изобретений Euroinvent-2024, одними из победителей которой стали сотрудники Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Инга Зиньковская, Дмитрий Гроздов, Никита Юшин и Александра...