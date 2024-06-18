Акция «Проверь свое здоровье в парке» прошла в Дубне

18.06.2024 | 09:30 441 Дубненская больница
Медицинские специалисты Дубненской больницы провели в минувшую субботу, 15 июня, бесплатную диагностическую акцию в Сквере ветеранов.

Более 50 жителей, пришедших на прогулку в парк, смогли пройти комплексное обследование здоровья.

В рамках акции "Проверь здоровье в парке" врачи проводили исследования, направленные на выявление хронических заболеваний, оценку факторов риска сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета, остеопороза и других состояний. Пациенты прошли кардиовизиографию для изучения работы сердца и денситометрию для определения состояния костей.

Помимо обследований, специалисты также давали консультации и записывали людей на дальнейший прием к врачам.

«Наши выездные акции с каждым разом все больше привлекают внимание жителей. Для укрепления общественного здоровья специалисты используют комплексный подход. Программа заботы о здоровье — это не только ранняя диагностика, но и формирование среди населения принципов здорового образа жизни», - поделился главный врач Игорь Давронов.

Следующий выезд медицинских специалистов запланирован в рамках выездной администрации 20 июня, в 18:30 в Парке семейного отдыха, и 22 июня в Сквере ветеранов с 10:00 до 14:00. Чтобы пройти обследование нужно взять паспорт и полис ОМС.

 
Читайте также
Новости
17.06.2024 | 08:47    564
Волейболистки СШ «Дубна» отличились на детском турнире по пляжному волейболу
15 июня воспитанницы Спортивной школы «Дубна» приняли участие в Детском турнире по пляжному волейболу Лига Хард, который проходил в посёлке Вешки (Мытищи).
20.06.2024 | 11:46    167
Преображение улицы Центральной в Дубне
В Дубне скоро преобразится улица Центральная. Здесь заменят асфальтовое покрытие, обустроят велодорожку, установят малые архитектурные формы, добавят освещение.
18.06.2024 | 15:11    466
Специалисты МСЧ №9 Дубны приняли участие в первой спартакиаде сотрудников медицинских организаций Центрального федерального округа ФМБА России
Спартакиада, приуроченная к Дню медицинского работника, прошла в городе Красноармейске.