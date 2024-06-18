Акция «Проверь свое здоровье в парке» прошла в Дубне

Более 50 жителей, пришедших на прогулку в парк, смогли пройти комплексное обследование здоровья.
В рамках акции "Проверь здоровье в парке" врачи проводили исследования, направленные на выявление хронических заболеваний, оценку факторов риска сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета, остеопороза и других состояний. Пациенты прошли кардиовизиографию для изучения работы сердца и денситометрию для определения состояния костей.
Помимо обследований, специалисты также давали консультации и записывали людей на дальнейший прием к врачам.
«Наши выездные акции с каждым разом все больше привлекают внимание жителей. Для укрепления общественного здоровья специалисты используют комплексный подход. Программа заботы о здоровье — это не только ранняя диагностика, но и формирование среди населения принципов здорового образа жизни», - поделился главный врач Игорь Давронов.