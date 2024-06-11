Администрация Дубны выплатила компенсацию покусанному бездомной собакой ребенку

11.06.2024 | 19:51 517 Прокуратура
В феврале 2024 года в ОМВД Дубны поступило заявление медсестры Дубненской больницы о том, что в приемный покой обратился несовершеннолетний ребенок с диагнозом «укушенная рана правого бедра». На мальчика напала бездомная собака, когда он шел по пешеходному переходу у дома № 9 по улице Тверская.

Администрацией Дубны заключен контракт на оказание услуг по организации мероприятий с животными без владельцев, однако случай продемонстрировал недостаточность принятых Администрацией мер.

Перенесенные ребенком нравственные страдания негативно сказались на его психике, в связи с чем Прокуратурой города в суд предъявлено исковое заявление о взыскании с Администрации компенсации причиненного морального вреда.

Дубненским судом в пользу мальчика взыскана компенсация в размере 30 000 рублей.

 
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