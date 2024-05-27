Юных пациентов отделения детской хирургии Дубненской больницы поздравили с Днем защиты детей

пятница, 31 мая 2024 | 15:30 372 Дубненская больница
Накануне Международного дня защиты детей, праздничное настроение для юных пациентов отделения детской хирургии Дубненской больницы создали врачи, медицинские сестры, младший персонал и команда Альфа-Банка.

Аниматоры провели спектакль, вручили детям подарки, а также пожелали скорейшего выздоровления. Для ребят этот день запомнился теплыми улыбками, звонким смехом и подарил приятные воспоминания. Благодарим сотрудников за организацию праздника и творческий подход.

«Спасибо за такое интересное развлекательное мероприятие для ребят. Создали праздничную атмосферу и зарядили яркими эмоциями. Искренние улыбки детей для нас - лучшая награда. Желаю каждому ребенку встретить первый день лета здоровым и счастливым», - поделился главный врач Игорь Давронов.

Напомним, что 1 июня в России отмечается Международный день защиты детей.

 
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