Юных пациентов отделения детской хирургии Дубненской больницы поздравили с Днем защиты детей

В этом году построят первую часть «Дубненской кругосветки» – от вокзала «Большая Волга» до Ратминской стрелки.

В этом году построят первую часть «Дубненской кругосветки» – от вокзала «Большая Волга» до Ратминской стрелки.

28 мая команда «Алмаз» из третьекурсников Кафедры общей и прикладной геофизики Университета "Дубна" представила свое решение кейса перед экспертами комиссии по главной теме XII Международного инженерного чемпионата CASE-IN– «Бережливое производство»....

28 мая команда «Алмаз» из третьекурсников Кафедры общей и прикладной геофизики Университета "Дубна" представила свое решение кейса перед экспертами комиссии по главной теме XII Международного инженерного чемпионата CASE-IN– «Бережливое производство»....

30.05.2024 | 21:01

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