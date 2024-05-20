Юные футболисты Дубны завоевали "золото" на турнире «Кубок Победы НМЛ»

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понедельник, 20 мая 2024 | 18:16 634 СШ "Дубна"
Футболисты спортивной школы "Дубна" 2009-2010 г.р. (тренер Александр Смирнов) заняла 1 место в межрегиональном турнире по футболу «Кубок Победы НМЛ», проходившем 18 мая на футбольных полях ВДНХ в честь 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках общего турнира прошли сразу 10 футбольных турниров для детских команд разного возраста от 2018 до 2009 г.р. В играх принимали участие спортсмены из Москвы, Татарстана, Дубны, Твери, Мытищ, Сергиева Посада и Пушкино. Игры проходили на 8-ми полях на территории выставочного комплекса «ВДНХ».

 
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