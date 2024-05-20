«Яндекс» в конце 2024 года начнет массовое производство роботов-курьеров

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понедельник, 20 мая 2024 | 22:22 559 КоммерсантЪ
Николай Поляков
Компания «Яндекс» планирует начать серийное производство роботов-курьеров до конца 2024 года. Сейчас на этапе сборки находится 130 роботов, и столько же уже эксплуатируются.

Основным условием начала серийного производства компания называет сближение стоимости работы роботов и живых курьеров. В «Яндексе» рассчитывают, что это произойдет к концу года, после чего они будут готовы масштабировать бизнес.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что роботы-доставщики могут окупиться быстро из-за дефицита курьеров и резкого роста их зарплат, которые в Москве могут достигать 200 тыс. рублей в месяц.

Производственные мощности «Яндекса» и его подрядчиков позволяют собирать около 1 тыс. роботов в год. Если компания выйдет на серийное производство, то себестоимость одного робота снизится в 1,5 раза. Роботы производятся в инженерном центре в Москве.

В настоящее время роботы-курьеры «Яндекса» работают в отдельных районах Москвы, в Красной Поляне, Иннополисе и Мурино, обслуживая более 300 магазинов и ресторанов.

 
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