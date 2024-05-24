Выпускники школы Дубны торжественно прошли по улицам города

В руках – воздушные шары, флаги, букеты цветов, охапки сирени. Выпускники, которых сопровождали родители и учителя, попрощались со школой у её порога. Праздник состоялся в Доме культуры "Октябрь", но ребята все равно нашли возможность заглянуть в родную школу в этот памятный день. Возложили цветы к памятнику легендарному лётчику Григорию Бахчиванджи.

В этом году 670 девятиклассников и 370 одиннадцатиклассников попрощались со школьной порой в Дубне.