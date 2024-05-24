Выпускники школы Дубны торжественно прошли по улицам города

Воодушевлённые и полные надежд, под музыку, 25 мая выпускники школы №1 города Дубна большой компанией прошагали по улице Ленина к своей родной первой школе.
В руках – воздушные шары, флаги, букеты цветов, охапки сирени. Выпускники, которых сопровождали родители и учителя, попрощались со школой у её порога. Праздник состоялся в Доме культуры "Октябрь", но ребята все равно нашли возможность заглянуть в родную школу в этот памятный день. Возложили цветы к памятнику легендарному лётчику Григорию Бахчиванджи.
В этом году 670 девятиклассников и 370 одиннадцатиклассников попрощались со школьной порой в Дубне.
Сейчас перед выпускниками стоит важная задача - успешно сдать выпускные экзамены. Администрация города пожелала ребятам успехов и уверенности в своих силах. Уверены, что дубненские школьники покажут достойные результаты, открывая для себя новые возможности и горизонты.