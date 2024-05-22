В Университете "Дубна" прошел конкурс «Мисс и мистер Университет - 2024» на студенческий лад

Они рассказывали истории о себе, пели, танцевали, делали спортивные упражнения и даже пробовали сыграть на ударных инструментах. Ребята размышляли о смысле жизни, о своих ценностях и целях, не боялись говорить о проблемах. Ситуация, которая от тебя не зависит, может решиться только благодаря тебе, любовь связывает поколения, кто я такой — это только часть размышлений студентов о жизни. И понятно, почему зал слушал участников конкурса затаив дыхание. Такие искренние исповеди просто завораживали.