В Университете "Дубна" прошел конкурс «Мисс и мистер Университет - 2024» на студенческий лад

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понедельник, 20 мая 2024 | 16:59 674 Университет "Дубна"
На конкурсе «Мисс и мистер Университет - 2024» студенты Университета "Дубна", которые решили показать все свои таланты и способности, соревновались в находчивости, искренности, оригинальности.

Они рассказывали истории о себе, пели, танцевали, делали спортивные упражнения и даже пробовали сыграть на ударных инструментах. Ребята размышляли о смысле жизни, о своих ценностях и целях, не боялись говорить о проблемах. Ситуация, которая от тебя не зависит, может решиться только благодаря тебе, любовь связывает поколения, кто я такой — это только часть размышлений студентов о жизни. И понятно, почему зал слушал участников конкурса затаив дыхание. Такие искренние исповеди просто завораживали.

В результате по итогам конкурса были вручены награды в уникальных номинациях: вдохновение, искренность, оригинальность, уникальность. Мисс и мистер Университет стали Елизавета Ткаченко и Евгений Бодров. Вице-мисс и вице-мистер — Алина Парасочка и Николай Гарбалы. Приз зрительских симпатий — у Марии Гобовой и Евгения Бодрова.

 
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