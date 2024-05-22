В преддверии визита президента России в Узбекистан в ОЭЗ «Дубна» побывала представительная делегация этой республики

воскресенье, 26 мая 2024 | 15:17 589 ОЭЗ "Дубна"
Цель визита – укрепление сотрудничества с Московской областью, а также знакомство с лучшей в регионе особой экономической зоной.

Московская область намерена активно развивать сотрудничество с Андижанской областью Узбекистана, в том числе бизнес-партнерство технологичных предприятий и компаний. Деловая поездка в особую экономическую зону «Дубна» - хорошая возможность познакомиться с лучшей в регионе ОЭЗ, узнать о потенциальных партнерах в сфере инновационного бизнеса в лице ее резидентов, об их проектах, высокотехнологичной продукции и лучших практиках управляющей компании.

В состав делегации, которую сопровождала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, вошли хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов,  его заместитель Ботиржон Хамраев, советник хокима Остонакул Мирзаев, первый секретарь посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации Бобур Каримов.

Визит узбекской делегации начался с осмотра правобережной площадки ОЭЗ, где сегодня свои проекты реализуют 46 высокотехнологичных компаний. YADRO – российская технологическая компания (входит в «ИКС Холдинг») организовала в ОЭЗ производство полного цикла по выпуску собственной вычислительной техники и радиоэлектронной продукции.

Коллег из Узбекистана особенно интересовала практика реализации управляющей компанией концепции Light Industrial. Об этом им подробно рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев на примере инновационно-технологического центра «Ломоносов». На его готовых площадях в 10 тыс. кв. метров организовали «быстрый старт» собственных производств «с нуля» и офисы 11 резидентов. Такие центры являются инкубаторами для МСП, дают возможность развития инвесторам, которые в дальнейшем строят собственные производства.

Также своими достижениями в реализации проектов поделились руководители группы компаний «Промтех-Дубна» (продукция для авиационной, космической и наземной техники) и «ПСК Фарма» (лекарственные препараты).

 
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