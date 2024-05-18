В ОЭЗ «Дубна» прошел круглый стол по целевому обучению кадров для компаний-резидентов, предприятий НПК наукограда и близлежащих населенных пунктов

Вопрос подготовки квалифицированных кадров, привлечения молодых специалистов на предприятия резидентов ОЭЗ «Дубна» является одним из ключевых для ее управляющей компании, активно развивающей стратегию устойчивого развития. Сегодня на площадке уже создано более 8280 рабочих мест, и деятельность в этом направлении успешно продолжается.
"Одними из самых эффективных являются ярмарки вакансий и хакатоны, которые проводятся на нашей бизнес-площадке ежегодно, - отметила заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инновациям и стратегическому развитию Виктория Халимендик. - На ярмарках соискатели встречаются с крупнейшими работодателями Дубны, узнают об условиях работы в ведущих компаниях ОЭЗ, карьерных возможностях, проходят первичные собеседования. А вот на хакатонах молодежь представляет собственные проекты по заданиям работодателей и чаще всего победителей таких соревнований резиденты и предприятия города затем приглашают к себе на работу. Благодаря этим мероприятиям, в технологичные компании ОЭЗ каждый год трудоустраиваются свыше 130 соискателей".
Управляющая компания ОЭЗ давно и успешно взаимодействует с университетом «Дубна», с которым заключила взаимовыгодное соглашение о сотрудничестве. На круглом столе исполняющая обязанности проректора по учебной и воспитательной работе вуза Оксана Крейдер познакомила представителей компаний-резидентов и предприятий НПК города с изменениями в законодательстве о целевом приеме абитуриентов.
Она отметила, что из 438 бюджетных мест, 82 специально выделены под целевой набор и университет готов оказывать всяческое содействие компаниям в заключении целевых договоров, подготовке будущих специалистов.
Заинтересованность в осуществлении целевого набора студентов выразила Ирина Александровская, директор Дмитровского техникума, в котором сегодня ведется обучение более чем по 40 специальностям. Руководитель подчеркнула, что образовательное учреждение готово заключать договора с предприятиями на прохождение студентами практики и оплачиваемых стажировок, а также оказывать содействие в формировании индивидуальных планов, по которым они смогут не только обучаться, но одновременно работать по избранной специальности на данных предприятиях.
Готовность сотрудничать с предприятиями ОЭЗ и наукограда высказали и другие участники круглого стола - представители РАНХиГС и МИРЭА -Российский технологический университет, компаний-резидентов, предприятий города и его окрестностей.
Все они отмечали необходимость тесной интеграции работодателей в образовательный процесс, изучения потребностей предприятий в квалифицированных кадрах по востребованным, новым и перспективным профессиям, обеспечения взаимосвязи сферы труда и системы высшего, среднего специального и профессионального образования.
В рамках круглого стола депутат Московской областной думы, координатор регионального проекта «Выбирай своё» Сергей Маликов отметил Премией проекта резидентов ОЭЗ «Дубна» компании «Биофармлаб», «Полекс Бьюти», «Арома Хоум», «НПП «Детектор», «Смартсофтвер», «НПК «Дедал» - за успешный вклад в развитие товаров собственного производства и потребительского патриотизма.