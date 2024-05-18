В ОЭЗ «Дубна» прошел круглый стол по целевому обучению кадров для компаний-резидентов, предприятий НПК наукограда и близлежащих населенных пунктов

Управляющая компания ОЭЗ давно и успешно взаимодействует с университетом «Дубна», с которым заключила взаимовыгодное соглашение о сотрудничестве. На круглом столе исполняющая обязанности проректора по учебной и воспитательной работе вуза Оксана Крейдер познакомила представителей компаний-резидентов и предприятий НПК города с изменениями в законодательстве о целевом приеме абитуриентов.

Она отметила, что из 438 бюджетных мест, 82 специально выделены под целевой набор и университет готов оказывать всяческое содействие компаниям в заключении целевых договоров, подготовке будущих специалистов.