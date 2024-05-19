В ОЭЗ "Дубна" подвели итоги деятельности своих резидентов за прошедший год

Стабильная экономическая ситуация позволила многим резидентам увеличивать производственные мощности, создавать дополнительные рабочие места и привлекать кадры не только из Дубны, но и близлежащих населенных пунктов. Таким образом, в прошедшем году компаниями было создано 1648 рабочих мест, что выше результатов 2022 года более чем в два раза.

Уже традиционно самое большое число новых рабочих мест было создано Группой компаний «Промтех-Дубна» - 750. Всего к концу 2023 года штат компаний-резидентов составлял порядка 7200 человек.

Наибольшие инвестиции в собственные проекты также показали якорные резиденты ОЭЗ компании «НЦСД» - почти 6 млрд руб. и «Ядро Фаб Дубна» - более 5,4 млрд руб. В том же сравнении двух лет итоги инвестиций в проекты превысили предыдущие показатели почти в три раза - 20,3 млрд руб.

И еще несколько заметных цифр. Выручка добавила к результатам 2022 года примерно 30 млрд руб. и составила чуть менее 70 млрд руб. Ее рост стал возможен благодаря запуску на полную производственную мощность сразу нескольких производственных комплексов якорных резидентов особой экономической зоны. Общие налоговые отчисления в бюджеты всех уровней выросли в два раза, в том числе в консолидированный бюджет Московской области было отчислено около 1,6 млрд руб. На предприятиях резидентов средняя заработная плата сотрудников повысилась до 100 тыс. руб.

На конец 2023 года статус резидента ОЭЗ получили 10 компаний с заявленными инвестициями около 14 млрд рублей, ещё две находились в стадии подписания Соглашения об осуществлении деятельности на ее территории. Таким образом, общее число резидентов составило 163 компании.

"На нынешний год коллектив особой экономической зоны ставит не менее амбициозные задачи, - говорит генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. – Будет завершено создание объектов инфраструктуры 4-й очереди, а также проектирование 5-й очереди строительства, что позволит привлечь новых резидентов. Мы нацелены на то, чтобы как можно больше технологичных производств пришло в подмосковный регион и у жителей Дубны и Московской области появилось еще больше высокооплачиваемых рабочих мест, что будет способствовать улучшению их благосостояния".

Итоги прошлого года свидетельствуют, что команда ОЭЗ «Дубна» работает в полную силу: управляющая компания создает необходимые для комфортной работы условия, а технологичные компании-резиденты успешно разрабатывают и производят востребованную страной продукцию. В 2023 году бизнес-площадка в Дубне подтвердила свое стабильное положение, в седьмой раз завоевав передовые позиции по итогам Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон: вошла в тройку лучших среди технико-внедренческих российских ОЭЗ и стала лидером в Подмосковье. Также эксперты признали ее деятельность 100-процентно эффективной.