В Дубне запустят производство мониторов пациента для аппаратов МРТ

Мониторы способны регистрировать показатели электрокардиограммы, артериального давления, температуры, одновременно вести запись частоты дыхания, формы волны дыхания, мгновенной частоты сердечных сокращений и насыщения крови кислородом, что вместе с другими регистрируемыми параметрами позволяет не только оценить основные показатели, но и увидеть динамику изменений и своевременно распознать угрожающие жизни состояния, такие, например, как нарушение ритма сердца, гипоксия, гипотония и другие.

Одна из главных отличительных особенностей амагнитных мониторов пациента заключается в том, что они не создают помех для работы магнитно-резонансного томографа и не поддаются воздействию магнитного поля аппарата. Устройства разработаны специально для использования в таких условиях и гарантируют получение точных и качественных результатов исследования. Также мониторы пациента способны выдерживать воздействие электрических импульсов, используемых при проведении дефибрилляции сердца. Это обеспечивает безопасность медицинского персонала и пациента во время процедуры.

Амагнитные мониторы пациента CADUCEUS могут работать как от аккумулятора, так и от сети переменного тока, что обеспечивает дополнительную мобильность в использовании. Кроме того, они могут подключаться к экранам и обмениваться данными через кабель Ethernet или WLAN.

Компания «ВестМедГрупп» планирует поставлять высокотехнологичные медицинские устройства в государственные и коммерческие учреждения здравоохранения различного профиля, в том числе в хирургические, терапевтические, педиатрические отделения, послеоперационные палаты и отделения реанимации.