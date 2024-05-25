В Дубне запустят производство мониторов пациента для аппаратов МРТ

пятница, 24 мая 2024 | 16:04 657 ОЭЗ "Дубна"
Компания «ВестМедГрупп» налаживает серийное производство новой медицинской продукции - мониторов пациента CADUCEUS HEALTH для аппаратов МРТ. Высокотехнологичные медицинские устройства разработки резидента ОЭЗ «Дубна» созданы для работы в условиях электромагнитной среды с контролируемым уровнем радиочастотных помех и будут выпускаться в нескольких модификациях.

Специализированные мониторы пациента CADUCEUS HEALTH применяются для оценки состояния пациентов перед операцией, наблюдения за жизненно важными параметрами во время анестезии и обследования в условиях проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ), а также для мониторинга состояния тяжёлых пациентов в отделениях реанимации.

Мониторы способны регистрировать показатели электрокардиограммы, артериального давления, температуры, одновременно вести запись частоты дыхания, формы волны дыхания, мгновенной частоты сердечных сокращений и насыщения крови кислородом, что вместе с другими регистрируемыми параметрами позволяет не только оценить основные показатели, но и увидеть динамику изменений и своевременно распознать угрожающие жизни состояния, такие, например, как нарушение ритма сердца, гипоксия, гипотония и другие.

Одна из главных отличительных особенностей амагнитных мониторов пациента заключается в том, что они не создают помех для работы магнитно-резонансного томографа и не поддаются воздействию магнитного поля аппарата. Устройства разработаны специально для использования в таких условиях и гарантируют получение точных и качественных результатов исследования. Также мониторы пациента способны выдерживать воздействие электрических импульсов, используемых при проведении дефибрилляции сердца. Это обеспечивает безопасность медицинского персонала и пациента во время процедуры.

Амагнитные мониторы пациента CADUCEUS могут работать как от аккумулятора, так и от сети переменного тока, что обеспечивает дополнительную мобильность в использовании. Кроме того, они могут подключаться к экранам и обмениваться данными через кабель Ethernet или WLAN.

Компания «ВестМедГрупп» планирует поставлять высокотехнологичные медицинские устройства в государственные и коммерческие учреждения здравоохранения различного профиля, в том числе в хирургические, терапевтические, педиатрические отделения, послеоперационные палаты и отделения реанимации.

 
Читайте также
Новости
25.05.2024 | 11:59    611
Перед студентами Университета "Дубна" выступили представители Banki.ru – крупнейшего финансового маркетплейса в России
На встрече 22 мая перед студентами Университета "Дубна" в смешанном формате выступил выпускник ИСАУ Университета "Дубна" и продакт-менеджер Банки.ру Александр Поляков вместе со своими коллегами Натальей Форшевой и Заяной Манджиевой.
22.05.2024 | 14:31    631
Сотрудники Госавтоинспекции Дубны провели совместный рейд с отрядом ЮИД
Сотрудники Госавтоинспекции Дубны совместно с отрядом ЮИД школы №7 провели рейд по безопасности несовершеннолетних пешеходов.
28.05.2024 | 18:50    164
Дубненские спортсмены из клуба чир-спорта “Electra” вернулись из Мордовии с 10 медалями
Фееричный успех и запоминающаяся поездка в Саранск на фестиваль "Гран Чир Поволжья" состоялись в минувшие выходные у команды дубненского клуба чир-спорта "Электра Кидс” и старших участниц клуба Electra.