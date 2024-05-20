В Дубне реставрировали памятник «Танк-паровоз 9П-742»

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среда, 22 мая 2024 | 22:10 357 Администрация Дубны
В Дубне привели в порядок и возвратили исторический вид памятнику «Танк-паровоз 9П-742» - его первым видят гости города и его особенно любят дети.

К 45 дню рождения Дубны в Министерстве путей и сообщения РФ сделали наукограду подарок – памятник «Танк-паровоз 9П-742». Это бывший рабочий локомотив, который трудился на Транссибирской магистрали. В 2004 году его установили на площадь перед вокзалом "Большая Волга".

С этого момента прошло более 20 лет. За эти годы паровоз потерял свой прежний вид. Сейчас его покрасили, а также заменили окна, установили новые информационные таблички и главное – отсутствующее навесное оборудование, так как за многие годы часть деталей была украдена.

За реализацию идеи следует сказать спасибо Михаилу Валентиновичу Иванкову, жителю Дубны, который с 1999 по 2003 был первым заместителем министра путей сообщения РФ, его команде, а также сотрудникам МБУ «ЖКУ» Дубны.

 
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