В Дубне реставрировали памятник «Танк-паровоз 9П-742»

В Дубне привели в порядок и возвратили исторический вид памятнику «Танк-паровоз 9П-742» - его первым видят гости города и его особенно любят дети.
К 45 дню рождения Дубны в Министерстве путей и сообщения РФ сделали наукограду подарок – памятник «Танк-паровоз 9П-742». Это бывший рабочий локомотив, который трудился на Транссибирской магистрали. В 2004 году его установили на площадь перед вокзалом "Большая Волга".
За реализацию идеи следует сказать спасибо Михаилу Валентиновичу Иванкову, жителю Дубны, который с 1999 по 2003 был первым заместителем министра путей сообщения РФ, его команде, а также сотрудникам МБУ «ЖКУ» Дубны.