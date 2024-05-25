В Дубне на улице Энтузиастов прошла выездная администрация

Встреча представителей Администрации Дубны с жителями прошла 22 мая во дворе домов 3, 3А, 5 по улице Энтузиастов в Дубне.
На мероприятии ителям рассказали, что Дубну включили в Госпрограмму по модернизации и капремонту систем теплоснабжения. В ближайшее время начнётся реконструкция трёх магистральных сетей в районе Большой Волги. Пояснили, что придётся потерпеть неудобства, но без этого не провести ремонт, а он необходим, иначе зимой на теплосетях могут произойти аварии.
Вместе с жителями представители Администрации Дубны обсудили, как будут благоустраивать этот двор на Энтузиастов - здесь заменят асфальтовое покрытие, вернут пешеходам тротуары, установят светильники, посадят кустарники.