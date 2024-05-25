В Дубне на улице Энтузиастов прошла выездная администрация

На встрече 22 мая перед студентами Университета "Дубна" в смешанном формате выступил выпускник ИСАУ Университета "Дубна" и продакт-менеджер Банки.ру Александр Поляков вместе со своими коллегами Натальей Форшевой и Заяной Манджиевой.

На встрече 22 мая перед студентами Университета "Дубна" в смешанном формате выступил выпускник ИСАУ Университета "Дубна" и продакт-менеджер Банки.ру Александр Поляков вместе со своими коллегами Натальей Форшевой и Заяной Манджиевой.

Утром 26 мая возле проходной левобережной площадки ОЭЗ "Дубна" была замечена дикая утка, которая вела себя беспокойно. Оказалось, что в систему ливневой канализации через решетку провалились утята.

Утром 26 мая возле проходной левобережной площадки ОЭЗ "Дубна" была замечена дикая утка, которая вела себя беспокойно. Оказалось, что в систему ливневой канализации через решетку провалились утята.

24.05.2024 | 16:28

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