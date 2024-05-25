В Дубне на улице Энтузиастов прошла выездная администрация

суббота, 25 мая 2024 | 09:09 745 Администрация Дубны
Встреча представителей Администрации Дубны с жителями прошла 22 мая во дворе домов 3, 3А, 5 по улице Энтузиастов в Дубне.

На мероприятии ителям рассказали, что Дубну включили в Госпрограмму по модернизации и капремонту систем теплоснабжения. В ближайшее время начнётся реконструкция трёх магистральных сетей в районе Большой Волги. Пояснили, что придётся потерпеть неудобства, но без этого не провести ремонт, а он необходим, иначе зимой на теплосетях могут произойти аварии.

Также были представлены и другие масштабные проекты, которые проведут в этом году:

  • велодорожку «Дубненская кругосветка»;
  • реконструкцию очистных сооружений;
  • благоустройство сквера им. А.П. Журавлева;
  • строительство детской поликлиники.

    Вместе с жителями представители Администрации Дубны обсудили, как будут благоустраивать этот двор на Энтузиастов - здесь заменят асфальтовое покрытие, вернут пешеходам тротуары, установят светильники, посадят кустарники.

     
    Читайте также
    Новости
    25.05.2024 | 11:59    611
    Перед студентами Университета "Дубна" выступили представители Banki.ru – крупнейшего финансового маркетплейса в России
    На встрече 22 мая перед студентами Университета "Дубна" в смешанном формате выступил выпускник ИСАУ Университета "Дубна" и продакт-менеджер Банки.ру Александр Поляков вместе со своими коллегами Натальей Форшевой и Заяной Манджиевой.
    26.05.2024 | 16:11    583
    В Дубне спасатели вытащили утят из ливневки и вернули маме-утке
    Утром 26 мая возле проходной левобережной площадки ОЭЗ "Дубна" была замечена дикая утка, которая вела себя беспокойно. Оказалось, что в систему ливневой канализации через решетку провалились утята.
    24.05.2024 | 16:28    629
    Университет «Дубна» стал участником ассоциации «Университетский консорциум исследователей больших данных»
    Консорциум объединяет научные и образовательные организации из четырех стран мира, где проводятся фундаментальные и прикладные исследования в области сбора и анализа больших данных, а также разработка продуктов и инструментария для работы с ними.