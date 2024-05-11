В Дубне прошел шахматный турнир в честь ветеранов Великой Отечественной войны

На ночь с 10 на 11 мая на Дубну пришелся пик магнитной бури высшего G5 класса и самой мощной за последние 20 лет.

На ночь с 10 на 11 мая на Дубну пришелся пик магнитной бури высшего G5 класса и самой мощной за последние 20 лет.

Microsoft открыла доступ российским пользователям к обновлениям для Windows и Office без использования VPN.

Microsoft открыла доступ российским пользователям к обновлениям для Windows и Office без использования VPN.

15.05.2024 | 17:40

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