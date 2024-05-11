В Дубне прошел шахматный турнир в честь ветеранов Великой Отечественной войны

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пятница, 10 мая 2024 | 13:58 799 Спорт в ОИЯИ
9 мая на стадионе "Наука" в Дубне прошел турнир по шахматам, посвященный дубненским шахматистам - ветеранам Великой Отечественной войны.

На открытии приветственные слова участникам и поздравления с праздником сказал руководитель управления социальной инфраструктуры ОИЯИ Андрей Владимирович Тамонов.

Участники соревнований сделали небольшую презентацию (по ссылке ниже) о шахматистах, участвующих в ВОВ, а в холле стадиона на время блиц-турнира организовали свой "Бессмертный полк".

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