В Дубне прошел шахматный турнир в честь ветеранов Великой Отечественной войны

9 мая на стадионе "Наука" в Дубне прошел турнир по шахматам, посвященный дубненским шахматистам - ветеранам Великой Отечественной войны.
На открытии приветственные слова участникам и поздравления с праздником сказал руководитель управления социальной инфраструктуры ОИЯИ Андрей Владимирович Тамонов.
Участники соревнований сделали небольшую презентацию (по ссылке ниже) о шахматистах, участвующих в ВОВ, а в холле стадиона на время блиц-турнира организовали свой "Бессмертный полк".
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