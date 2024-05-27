В Дубне приступили к строительству временных грунтовых дорог в поселке для многодетных семей

"В этом году я обратился в Совет депутатов, попросил поддержать выделение средств на первые 30 процентов дорог. Участки дорог, которые будут построены в этом году, определили совместно с семьями. В приоритете - подъезды к уже построенным домам", - отметил Максим Тихомиров.