В Дубне приступили к строительству временных грунтовых дорог в поселке для многодетных семей

четверг, 30 мая 2024 | 18:05 580 Администрация Дубны
В посёлке для многодетных семей в Юркино в Дубне приступили к работам по обустройству временных грунтовых дорог.

В апреле 2024 года глава Дубны Максим Тихомиров встречался с многодетными семьями, представил проект поселка в Юркино, совместно приняли решение, где именно будут построены первые 30% дорог. Как и обещал Глава, подрядчик приступил к работам.

"В этом году я обратился в Совет депутатов, попросил поддержать выделение средств на первые 30 процентов дорог. Участки дорог, которые будут построены в этом году, определили совместно с семьями. В приоритете - подъезды к уже построенным домам", - отметил Максим Тихомиров.

 
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