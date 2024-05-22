В Дубне полиция совместно с МЧС и Администрацией города проводит противопожарные мероприятия

20 мая в ДМС ОИЯИ состоялось открытие 17-й ежегодной Международной стажировки для молодых ученых и специалистов из стран СНГ.

20 мая в ДМС ОИЯИ состоялось открытие 17-й ежегодной Международной стажировки для молодых ученых и специалистов из стран СНГ.

22.05.2024 | 21:20

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