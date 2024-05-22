В Дубне полиция совместно с МЧС и Администрацией города проводит противопожарные мероприятия

четверг, 23 мая 2024 | 11:02 299 ОМВД
В Дубне сотрудниками ОМВД совместно с сотрудниками Отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС и Администрацией города проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение нарушений гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на садовых участках.
С целью предупреждения возникновения пожаров, проводится патрулирование лесных массивов, населенных пунктов, садоводческих объединений и мест массового отдыха.