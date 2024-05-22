В Дубне обновляют дорожную разметку

Работы ведутся параллельно во всех частях города. Разметку нанесут на всех городских улицах. Общая протяженность линий составит 21 800 погонных метров. Также будут размещены все пешеходные переходы и «лежачие полицейские». Возле образовательных учреждений пешеходные переходы разметят горячим пластиком.