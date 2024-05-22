В Дубне обновляют дорожную разметку

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четверг, 23 мая 2024 | 09:37 302 Администрация Дубны
В середине мая, в Дубне развернулись масштабные работы по нанесению дорожной разметки. Одновременно работают три бригады.

Работы ведутся параллельно во всех частях города. Разметку нанесут на всех городских улицах. Общая протяженность линий составит 21 800 погонных метров. Также будут размещены все пешеходные переходы и «лежачие полицейские». Возле образовательных учреждений пешеходные переходы разметят горячим пластиком.

В таком масштабе в городе работы проводятся впервые. Работы завершатся в начале июня.

 
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