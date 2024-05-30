В Дубне намерены почистить Южную канаву

четверг, 30 мая 2024 | 09:38 644 Администрация Дубны
Много лет в Дубне остро стоял вопрос прочистки Южной канавы, относящейся к ведомству ВРГС ФГБУ «Канал им. Москвы».

Администрации Дубны удалось достигнуть договоренности, и 28 мая сотрудники Канала доставили в город необходимую технику.

На территории города Дубна расположен Волжский район гидротехнических сооружений (ВРГС), находящийся в хозяйственном ведении ФГУП «Канал имени Москвы». В систему гидротехнических сооружений так же включена система водоотводных канав (Северная и Южная канавы), которые предназначены для отведения воды из дренажного кювета в реку Волгу.

Южная канава расположена на левом берегу Волги. Она берет свое начало у дамбы в районе Дубненского машиностроительного завода, соединяясь с ручьем Суглинок, впадает в Волгу. Длина канавы составляет около 850 м, ширина – 2–3 м, а максимальная глубина не превышает 0,6 м.

 
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