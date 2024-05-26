В Дубне началось масштабное благоустройство во дворах

четверг, 30 мая 2024 | 17:48 581 Администрация Дубны
В этом году в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» вошли 4 двора Дубны с населением больше 1000 человек каждый.

Это территории, которые попали в комплексное благоустройство дворовых территорий по замене асфальтного покрытия и устройств парковочных карманов как новых, так и существующих. Дополнительно в данное комплексное благоустройство из средств бюджета города включили детские площадки. Также проведут озеленение вокруг детской площадки и, где необходимо, добавят освещение.

Во дворе на Тверской 5 работы уже идут. Также стартовали работы во дворе по улицам Карла Маркса, 18, Володарского, 4, 18, А и Б. Техника для демонтажа заезжает и на Тверскую, 9. На Энтузиастов 3, 3А и 5 жители увидят работы со следующей недели.

 
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