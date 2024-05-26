В Дубне началось масштабное благоустройство во дворах

Это территории, которые попали в комплексное благоустройство дворовых территорий по замене асфальтного покрытия и устройств парковочных карманов как новых, так и существующих. Дополнительно в данное комплексное благоустройство из средств бюджета города включили детские площадки. Также проведут озеленение вокруг детской площадки и, где необходимо, добавят освещение.