В Дубне началась стажировка молодых ученых из стран СНГ

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среда, 22 мая 2024 | 20:12 335 ОИЯИ
20 мая в ДМС ОИЯИ состоялось открытие 17-й ежегодной Международной стажировки для молодых ученых и специалистов из стран СНГ.

Участие в стажировке принимают молодые ученые, специалисты и студенты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана, представляющие ведущие научные и образовательные центры своих стран.

Организатором стажировки выступает Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ (МИЦНТ СНГ), созданный в 2010 году при участии Объединенного института ядерных исследований и 12 научно-образовательных организаций из 8 стран. МИЦНТ СНГ, являющийся базовой организацией Содружества Независимых Государств, ежегодно проводит стажировки и конкурсы грантов при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и ОИЯИ.

В ходе стажировки, которая продлится до 18 июня, участники ознакомятся с научно-исследовательской инфраструктурой ОИЯИ, тематикой научных исследований в лабораториях Института, побывают на предприятиях ОЭЗ "Дубна" и в Университете «Дубна».

По итогам стажировки состоится защита проектов, авторы лучших из которых смогут участвовать в конкурсе грантов МИЦНТ СНГ, который также проводится ежегодно. Для подготовки научно-технических или инновационных проектов молодые ученые будут работать в интернациональных командах по 4-5 человек. Как подчеркивают организаторы стажировки, благодаря практическому взаимодействию во временных творческих коллективах очень успешно налаживается научный диалог между молодыми учеными из разных стран. Опыт проведения стажировок показал, что образовавшиеся связи молодые ученые не теряют и в дальнейшем, совместно участвуя в конференциях, готовя научные публикации.

 
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