В детской поликлинике Дубненской больницы прошла акция «Маленькие дети на страже большого здоровья»

четверг, 30 мая 2024 | 17:14 560 Дубненская больница
В детской поликлинике Дубненской больницы впервые прошла акция «Маленькие дети на страже большого здоровья» и посвящена она Международному дню защиты детей.

На несколько часов был открыт Центр детского здоровья, где дети медицинских работников больницы в интерактивной форме провели обследование взрослых. Первым пациентом стал Глава Дубны Максим Тихомиров, следом за ним проверили здоровье врачи, медицинские сестры и другие специалисты больницы.

Ребята побывали в роли педиатра, офтальмолога, хирурга, лор-врача и медсестер. Измеряли температуру тела, рост, вес, проводили осмотр органов зрения, определяли проходимость дыхательных путей с помощь специального прибора — пикфлоуметра, накладывали повязки и делились полезными рекомендациями о здоровье. Все исследования записывали в карту пациента и по окончанию приема вручили ее гостям.

В завершении встречи Максим Тихомиров поблагодарил ребят за диагностику, поздравил с приближающимся праздником и вручил подарки: карандаши, краски, игрушки, альбомы, кружки с символикой больницы и сладости.

Мероприятие прошло при поддержке председателей профсоюзной организации работников здравоохранения Дубны и Талдома.

 
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