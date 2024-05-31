В детской поликлинике Дубненской больницы прошла акция «Маленькие дети на страже большого здоровья»

На несколько часов был открыт Центр детского здоровья, где дети медицинских работников больницы в интерактивной форме провели обследование взрослых. Первым пациентом стал Глава Дубны Максим Тихомиров, следом за ним проверили здоровье врачи, медицинские сестры и другие специалисты больницы.

Ребята побывали в роли педиатра, офтальмолога, хирурга, лор-врача и медсестер. Измеряли температуру тела, рост, вес, проводили осмотр органов зрения, определяли проходимость дыхательных путей с помощь специального прибора — пикфлоуметра, накладывали повязки и делились полезными рекомендациями о здоровье. Все исследования записывали в карту пациента и по окончанию приема вручили ее гостям.