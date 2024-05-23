Университет «Дубна» стал участником ассоциации «Университетский консорциум исследователей больших данных»

пятница, 24 мая 2024 | 16:28 628 Университет "Дубна"
Консорциум объединяет научные и образовательные организации из четырех стран мира, где проводятся фундаментальные и прикладные исследования в области сбора и анализа больших данных, а также разработка продуктов и инструментария для работы с ними.

На данный момент в ассоциации находится более 70 научных организаций и объединений. Для Университета «Дубна» вступление в ассоциацию открывает множество возможностей. Сотрудники и студенты получат доступ к различным наборам данных, смогут использовать инструментарий консорциума для сбора и аналитики данных, а также публиковать свои работы и делиться достижениями.

Еще там можно создавать проекты и искать партнеров для них, получать аналитику по рынку труда и повышать свой профессиональный уровень с помощью вебинаров, направленных на обмен опытом и знаниями между аналитиками самых разных отраслей.

 
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