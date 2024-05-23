Университет «Дубна» стал участником ассоциации «Университетский консорциум исследователей больших данных»

На данный момент в ассоциации находится более 70 научных организаций и объединений. Для Университета «Дубна» вступление в ассоциацию открывает множество возможностей. Сотрудники и студенты получат доступ к различным наборам данных, смогут использовать инструментарий консорциума для сбора и аналитики данных, а также публиковать свои работы и делиться достижениями.

Еще там можно создавать проекты и искать партнеров для них, получать аналитику по рынку труда и повышать свой профессиональный уровень с помощью вебинаров, направленных на обмен опытом и знаниями между аналитиками самых разных отраслей.