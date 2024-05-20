Университет «Дубна» посетила команда компании-разработчика ПО VR Concept

Компанию на встрече с преподавателями Университета "Дубна" представлял генеральный директор Денис Захаркин: он рассказал о возможностях программного обеспечения, показал примеры реализации успешных проектов с ведущими вузами (МИФИ, БГТУ им. Шухова и другими), а также крупными научными и промышленными компаниями авиастроительной, нефтегазодобывающей и ряда других отраслей.

На встрече Университет представляли и.о. проректора по цифровому развитию Андрей Нечаевский, директор Инженерно-физического института (ИФИ) Оксана Пискунова, директор Лаборатории робототехники Вадим Харламов, директор VR-лаборатории Лев Теряев, руководители образовательных программ Андрей Тарасенко и Анна Роенко.

Преподаватели Университета «Дубна» смогли попробовать разобрать и собрать двигатель в виртуальном пространстве. Это было очень интересно и увлекательно!

Гости были приятно удивлены осведомленностью преподавателей и студентов о VR-технологиях. Они посетили университетскую лабораторию VR и даже протестировали велотренажер, прокатившись по виртуальным веломаршрутам.