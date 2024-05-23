Университет "Дубна" налаживает сотрудничество с Херсонской областью

Она была организована Херсонским государственным педагогическим университетом, Государственным университетом «Дубна» и Уральским государственным педагогическим университетом.

Сопредседателем организационного комитета стал и.о. ректора Университета «Дубна» Андрей Деникин, а и.о. проректора по учебно-методической работе Ольга Анисимова вошла в состав оргкомитета: ее пленарный доклад был посвящен анализу механизмов сетевого взаимодействия ВУЗов.

В секции «Геоэкология» в формате онлайн выступили сотрудники и студенты Кафедры экологии и наук о Земле Университета "Дубна". Их доклады охватывали широкий диапазон тем, включая проблемы экологического состояния озер, охрану редких растений, особенности влияния организмов балластных вод на морские экосистемы, опасные эндогенные и экзогенные процессы, проблемы загрязнения почв, связанные с воздействием промышленных предприятий и транспорта и другие.

Декан факультета естественных наук Херсонского государственного педагогического университета Владимир Малеев выступил на пленарном заседании с докладом «Анализ природно-ресурсного потенциала Херсонской области», где особое внимание уделил экологической катастрофе, возникшей на территории области в связи с подрывом плотины Каховской ГЭС.

В ходе конференции появились новые контакты, наметились направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес. Надеемся, они будут способствовать интеграции научных и образовательных организаций новых территорий в общую научно-образовательную систему Российской Федерации.