Участники коллектива «Выкрутасы» из Дубны готовятся к участию во втором фестивале «Город танцует в парках»

Они хорошенько разозлились, как им и советовал в прошлом году хореограф Егор Дружинин. Участники коллектива «Выкрутасы» готовы удивлять зрителей и жюри второго фестиваля «Город танцует в парках» и считают дни до выступления. Преподаватель Елена Учкина добавила экспрессии, элементы из разных стилей, акробатики, хип-хопа. Сейчас танцоры отрабатывают движения, доводят технику до идеала.

"В группе 22 танцоров. Все они выйдут на сцену фестиваля и каждый участник вкладывает все свои силы в результат. Рассчитывают на победу. В этом году у нас новый номер, с новой энергией, новой силой и мы готовы поделиться ей с зрителями. Мы очень много занимались, мы очень много старались. Я думаю, что мы можем забрать первое место. Мы будем рвать и метать", - уверена Елена Учкина.