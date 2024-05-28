Участники коллектива «Выкрутасы» из Дубны готовятся к участию во втором фестивале «Город танцует в парках»

воскресенье, 26 мая 2024 | 15:51 507 Администрация Дубны
Зажигательный фестиваль «Город танцует в парках» с участием звездного жюри пройдет на Молодёжной поляне в наукограде Дубна уже в начале июня.

Они хорошенько разозлились, как им и советовал в прошлом году хореограф Егор Дружинин. Участники коллектива «Выкрутасы» готовы удивлять зрителей и жюри второго фестиваля «Город танцует в парках» и считают дни до выступления. Преподаватель Елена Учкина добавила экспрессии, элементы из разных стилей, акробатики, хип-хопа. Сейчас танцоры отрабатывают движения, доводят технику до идеала.

"В группе 22 танцоров. Все они выйдут на сцену фестиваля и каждый участник вкладывает все свои силы в результат. Рассчитывают на победу. В этом году у нас новый номер, с новой энергией, новой силой и мы готовы поделиться ей с зрителями. Мы очень много занимались, мы очень много старались. Я думаю, что мы можем забрать первое место. Мы будем рвать и метать", - уверена Елена Учкина.

«Выкрутасы» уже прошли отборочный тур, а вместе с ними ещё четыре команды из Дубны: ДНК, Формат, Балет Дубны и Стендап. 9 июня на набережной Менделеева они покажут свои номера. Выступление коллективов оценит звёздный состав жюри. Лучшие отправятся на гала-концерт.

 
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