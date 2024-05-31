Туризм в Дубне показывает уверенный рост

Глава города Максим Тихомиров лично провел осмотр основных туристических локаций, чтобы оценить состояние городской среды и определить, что еще можно сделать для улучшения качества отдыха дубненцев и гостей города.
Маршрут началcя 28 мая от улицы Франка и пролегал до живописной Менделеевской набережной. В ходе обхода особое внимание уделялось объектам, требующим благоустройства. Несмотря на то, что в целом в городе поддерживается чистота и порядок, выявлен ряд задач, которые необходимо решить:
- Обновить памятник М.И. Глинке и заменить устаревшую афишную тумбу
- Благоустроить территорию у Детской музыкальной школы
- Рассмотреть возможность организации дополнительного пешеходного перехода к набережной
- Привести в порядок ступени на Менделеевской набережной
Стоит отметить, что недавно на набережной стартовал новый проект "Музыка на Волге", который уже успел полюбиться жителям и гостям Дубны. В ближайшее время музыканты вновь выступят перед публикой.
Уверенный рост туристического потока свидетельствует о том, что Дубна становится все более привлекательным городом для отдыха. Власти продолжат работу над повышением комфорта и благоустройством городской среды.