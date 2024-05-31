Туризм в Дубне показывает уверенный рост

Глава города Максим Тихомиров лично провел осмотр основных туристических локаций, чтобы оценить состояние городской среды и определить, что еще можно сделать для улучшения качества отдыха дубненцев и гостей города.

Маршрут началcя 28 мая от улицы Франка и пролегал до живописной Менделеевской набережной. В ходе обхода особое внимание уделялось объектам, требующим благоустройства. Несмотря на то, что в целом в городе поддерживается чистота и порядок, выявлен ряд задач, которые необходимо решить: