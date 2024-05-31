Туризм в Дубне показывает уверенный рост

четверг, 30 мая 2024 | 09:10 635 Администрация Дубны
Согласно последним данным, турпоток в наукограде вырос на 30%.

Глава города Максим Тихомиров лично провел осмотр основных туристических локаций, чтобы оценить состояние городской среды и определить, что еще можно сделать для улучшения качества отдыха дубненцев и гостей города.

Маршрут началcя 28 мая от улицы Франка и пролегал до живописной Менделеевской набережной. В ходе обхода особое внимание уделялось объектам, требующим благоустройства. Несмотря на то, что в целом в городе поддерживается чистота и порядок, выявлен ряд задач, которые необходимо решить:

  • Обновить памятник М.И. Глинке и заменить устаревшую афишную тумбу
  • Благоустроить территорию у Детской музыкальной школы
  • Рассмотреть возможность организации дополнительного пешеходного перехода к набережной
  • Привести в порядок ступени на Менделеевской набережной

Стоит отметить, что недавно на набережной стартовал новый проект "Музыка на Волге", который уже успел полюбиться жителям и гостям Дубны. В ближайшее время музыканты вновь выступят перед публикой.

Уверенный рост туристического потока свидетельствует о том, что Дубна становится все более привлекательным городом для отдыха. Власти продолжат работу над повышением комфорта и благоустройством городской среды.

 
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