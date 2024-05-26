Студенты Университета "Дубна" успешно выступили в финале XII Международного инженерного чемпионата CASE-IN

28 мая команда «Алмаз» из третьекурсников Кафедры общей и прикладной геофизики Университета "Дубна" представила свое решение кейса перед экспертами комиссии по главной теме XII Международного инженерного чемпионата CASE-IN– «Бережливое производство». Финал состоялся в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС.
В отборочном туре участвовало 7000 человек, и только 700 лучших из них прошли в финал – в том числе и студенты Университета. Три месяца упорной работы – именно такой путь прошли молодые исследователи из Дубны.