Студенты Университета "Дубна" успешно выступили в финале XII Международного инженерного чемпионата CASE-IN

пятница, 31 мая 2024 | 14:56 388 Университет "Дубна"
28 мая команда «Алмаз» из третьекурсников Кафедры общей и прикладной геофизики Университета "Дубна" представила свое решение кейса перед экспертами комиссии по главной теме XII Международного инженерного чемпионата CASE-IN– «Бережливое производство». Финал состоялся в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС.

В отборочном туре участвовало 7000 человек, и только 700 лучших из них прошли в финал – в том числе и студенты Университета. Три месяца упорной работы – именно такой путь прошли молодые исследователи из Дубны.

Они показали высокий уровень геолого-геофизических знаний: их соперниками были студенты из таких профильных вузов, как РГГУ им. Губкина, МГРИ им. Орджоникидзе, Санкт-Петербургского горного института императрицы Екатерины II.

 
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