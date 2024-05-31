Студент колледжа Университета "Дубна" – лучший на чемпионате «Абилимпикс – 2024»

В соревнованиях по профессиональному мастерству приняли участие студенты колледжей из Серпухова, Дмитрова и Дубны. Все участники показали хорошую подготовку как в теоретических, так и в практических знаниях.

Не первый год студенты колледжа Университета «Дубна» показывают отличные результаты в непростых по уровню сложности соревнованиях. Бесспорным лидером среди участников стал студент колледжа Илья Николаев. Второе место завоевал Иван Шебуняев из Ступинского колледжа. Третье место – также за колледжем, бронзу взял дубненец Егор Ивченков.