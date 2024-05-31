Студент колледжа Университета "Дубна" – лучший на чемпионате «Абилимпикс – 2024»

среда, 29 мая 2024 | 19:37 619 Университет "Дубна"
В Дубне завершился X Московский чемпионат «Абилимпикс – 2024» по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».

В соревнованиях по профессиональному мастерству приняли участие студенты колледжей из Серпухова, Дмитрова и Дубны. Все участники показали хорошую подготовку как в теоретических, так и в практических знаниях.

Не первый год студенты колледжа Университета «Дубна» показывают отличные результаты в непростых по уровню сложности соревнованиях. Бесспорным лидером среди участников стал студент колледжа Илья Николаев. Второе место завоевал Иван Шебуняев из Ступинского колледжа. Третье место – также за колледжем, бронзу взял дубненец Егор Ивченков.

Соревнования состояли из четырех блоков: метрология, чтение чертежей, внесение исправлений и поиск ошибок в управляющей программе и написание подобной программы для обработки детали на станке ЧПУ.

Мы поздравляем студентов с достойной победой в этом юбилейном чемпионате. И особая благодарность – преподавателям, подготовившим студентов: Андрею Ковалеву и Владимиру Тимофееву.

 
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