Студент колледжа Университета "Дубна" – лучший на чемпионате «Абилимпикс – 2024»

В соревнованиях по профессиональному мастерству приняли участие студенты колледжей из Серпухова, Дмитрова и Дубны. Все участники показали хорошую подготовку как в теоретических, так и в практических знаниях.
Не первый год студенты колледжа Университета «Дубна» показывают отличные результаты в непростых по уровню сложности соревнованиях. Бесспорным лидером среди участников стал студент колледжа Илья Николаев. Второе место завоевал Иван Шебуняев из Ступинского колледжа. Третье место – также за колледжем, бронзу взял дубненец Егор Ивченков.
Соревнования состояли из четырех блоков: метрология, чтение чертежей, внесение исправлений и поиск ошибок в управляющей программе и написание подобной программы для обработки детали на станке ЧПУ.
Мы поздравляем студентов с достойной победой в этом юбилейном чемпионате. И особая благодарность – преподавателям, подготовившим студентов: Андрею Ковалеву и Владимиру Тимофееву.