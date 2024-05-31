Спасатели ликвидировали торфяной пожар в Талдомском округе

пятница, 31 мая 2024 | 17:09 357 Мособлпожспас
30 мая работники 211-й, 212-й, 215-й, 272-й, 252-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО "Мособлпожспас" ликвидировали торфяной пожар в Талдомском округе.

Cообщение о пожаре поступило от местных жителей, которые обнаружили возгорание в районе деревни Остров.

Огнеборцы оперативно прибыли на место и приступили к тушению. Но торфяное возгорание не так легко ликвидировать. В среднем нужно от одного до четырех тонн воды на квадратный метр тлеющего торфяника.

Работники дежурных караулов два дня боролись с огнем и ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров.

 
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