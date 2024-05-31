Спасатели ликвидировали торфяной пожар в Талдомском округе

30 мая работники 211-й, 212-й, 215-й, 272-й, 252-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО "Мособлпожспас" ликвидировали торфяной пожар в Талдомском округе.
Cообщение о пожаре поступило от местных жителей, которые обнаружили возгорание в районе деревни Остров.
Огнеборцы оперативно прибыли на место и приступили к тушению. Но торфяное возгорание не так легко ликвидировать. В среднем нужно от одного до четырех тонн воды на квадратный метр тлеющего торфяника.
Работники дежурных караулов два дня боролись с огнем и ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров.