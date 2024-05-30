Сотрудники Госавтоинспекции Дубны провели акцию «Трафареты дорожной безопасности»

Главной целью данного мероприятия стало формирование культуры поведения на дороге.

Кроме того, с помощью трафаретов и краски участники акции нарисовали на асфальте предупредительные надписи, которые призывают быть внимательными и аккуратными при переходе дороги. Надписи на асфальте и информационные таблички напомнят о том, что перед тем, как пересекать проезжую часть, пешеходам и велосипедистам нужно остановиться, спешиться с самоката и велосипеда, посмотреть по сторонам, удостоверившись в безопасности перехода.