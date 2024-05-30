Сотрудники Госавтоинспекции Дубны провели акцию «Трафареты дорожной безопасности»

четверг, 30 мая 2024 | 21:00 472 ОМВД
Сотрудники Госавтоинспекции Дубны совместно с Юными инспекторами движения разместили вблизи нерегулируемых пешеходных переходов информационные таблички, на которых продемонстрирован пример правильного поведения пешего участника дорожного движения с велосипедом и самокатом.

Главной целью данного мероприятия стало формирование культуры поведения на дороге.

Кроме того, с помощью трафаретов и краски участники акции нарисовали на асфальте предупредительные надписи, которые призывают быть внимательными и аккуратными при переходе дороги. Надписи на асфальте и информационные таблички напомнят о том, что перед тем, как пересекать проезжую часть, пешеходам и велосипедистам нужно остановиться, спешиться с самоката и велосипеда, посмотреть по сторонам, удостоверившись в безопасности перехода.

Полицейские уверены, что подобные надписи привлекут внимание велосипедистов и заставят их задуматься о правильном и безопасном переходе дороги, а самое главное – помогут сохранить жизнь.

 
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