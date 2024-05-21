Сотрудница Объединенного института Марина Фронтасьева — в пятерке рейтинга лучших ученых России

Пятое место рейтинга заняла сотрудница сектора нейтронного активационного анализа и прикладных исследований Лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований Марина Фронтасьева.

Марина Владимировна является координатором Программы Организации Объединенных Наций по воздуху Европы. В последние годы под ее руководством десятки ученых и молодых специалистов Института проводят целый спектр прикладных исследований в области экологии. Проблемы антропогенного и геогенного загрязнения воздуха отражены в многочисленных работах по исследованию мхов, собранных на территориях стран Европейского континента.

Одними из последних крупных исследований Марины Фронтасьевой стал цикл работ, посвященный определению концентраций и происхождения макро- и микроэлементов в образцах мидий с прибрежных зон Южной Африки. В 2022 году за морские биомониторинговые исследования на территории ЮАР советник при дирекции ЛНФ ОИЯИ была удостоена поощрительной Премией ОИЯИ.