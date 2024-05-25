Детский лагерь «Сосновый бор» к лету готов

суббота, 25 мая 2024 | 09:40 629
24 мая состоялась приемка любимого дубненцами загородного детского лагеря «Сосновый бор».
«Сосновый бор» принят комиссией без замечаний!
В этом году при подготовке к открытию спроделана большая работа:
- выполнен капитальный ремонт системы отопления, санитарных комнат;
- косметический ремонт спальных комнат и коридоров 1 и 2 этажа 4 корпуса;
- косметический ремонт вожатских;
- ремонт кабинета-досугового центра, где проходят занимательные и увлекательные детские кружки.
Большую помощь в проведении ремонтных работ оказало руководство ОИЯИ.
Для отдыха и досуга ребят в каждый детский корпус приобретены новые диваны, уличные лавки, новый теннисный стол с антивандальным и всесезонным покрытием. А для более интересного досуга согласованы спектакли Кимрского театра драмы и комедии, поездки на катере.
Для безопасного отдыха произведены аккарицидные обработки, заключены контракты по организации питания, охраны и других ключевых и важных услуг. Лагерь полностью готов к приезду детей!
Этим летом лагерь ждёт на отдых 740 детей.