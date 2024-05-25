Детский лагерь «Сосновый бор» к лету готов

Для отдыха и досуга ребят в каждый детский корпус приобретены новые диваны, уличные лавки, новый теннисный стол с антивандальным и всесезонным покрытием. А для более интересного досуга согласованы спектакли Кимрского театра драмы и комедии, поездки на катере.

Для безопасного отдыха произведены аккарицидные обработки, заключены контракты по организации питания, охраны и других ключевых и важных услуг. Лагерь полностью готов к приезду детей!

Этим летом лагерь ждёт на отдых 740 детей.