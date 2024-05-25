Детский лагерь «Сосновый бор» к лету готов

суббота, 25 мая 2024 | 09:40 629
24 мая состоялась приемка любимого дубненцами загородного детского лагеря «Сосновый бор».

«Сосновый бор» принят комиссией без замечаний!

В этом году при подготовке к открытию спроделана большая работа:

  • выполнен капитальный ремонт системы отопления, санитарных комнат;
  • косметический ремонт спальных комнат и коридоров 1 и 2 этажа 4 корпуса;
  • косметический ремонт вожатских;
  • ремонт кабинета-досугового центра, где проходят занимательные и увлекательные детские кружки.

Большую помощь в проведении ремонтных работ оказало руководство ОИЯИ.

Для отдыха и досуга ребят в каждый детский корпус приобретены новые диваны, уличные лавки, новый теннисный стол с антивандальным и всесезонным покрытием. А для более интересного досуга согласованы спектакли Кимрского театра драмы и комедии, поездки на катере.

Для безопасного отдыха произведены аккарицидные обработки, заключены контракты по организации питания, охраны и других ключевых и важных услуг. Лагерь полностью готов к приезду детей!

Этим летом лагерь ждёт на отдых 740 детей.

 
Читайте также
Новости
25.05.2024 | 08:45    644
В Дубне идет масштабный покос травы
Сейчас на контроле Администрации Дубны находится качество выполнения работ по содержанию территорий, в особенности – покоса травы.
26.05.2024 | 15:17    589
В преддверии визита президента России в Узбекистан в ОЭЗ «Дубна» побывала представительная делегация этой республики
Цель визита – укрепление сотрудничества с Московской областью, а также знакомство с лучшей в регионе особой экономической зоной.
24.05.2024 | 14:20    720
Дубна приводит дороги в порядок
В Дубне стартовали работы по восстановлению дорожного покрытия с использованием асфальтовой крошки и грейдирования. Эти мероприятия призваны привести городские дороги в нормативное состояние.